為推動普惠金融、減少貧富差距並促進社會公平，金管會放寬「微型保險」（又稱為「銅板保單」）投保資格及經濟弱勢者認定範圍，日前宣布從原本單身年收入不超過新台幣35萬元、夫妻合計年收入70萬元，修正為單身年收入不超過42.3萬元、夫妻合計年收入84.6萬元，即可投保「微型保險」。

5張微型保單上架「好好退休平台」即日起開賣

所謂「微型保險」是指保險業提供給經濟弱勢者或是特定身分者基本人身保險保障，主要目的為填補政府社會保險或是社會救助機制不足之缺口，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單易懂，以每天不到10元的保費獲得基本保障，近年來人氣急速攀升。

「微型保險」提供定期壽險（每人累計保額上限50萬元）、傷害保險（每人累計保額上限50萬元）及實支實付型傷害醫療保險（每人累計保額上限3萬元）等3大基本保障；其中，以實支實付型傷害醫療保險保額上限3萬元來計算，1年保費約為350元，全數投保最高保額，平均每天保費不到10元銅板，因此又有「銅板保單」的稱號。

根據金管會統計，截至今（111）年9月底止，「微型保險」累計投保人數已突破150萬人；不過，「微型保險」定義的經濟弱勢或是特定身分族群，全台灣總人數已經超過300萬人，代表目前仍有一半以上的人急需基本保障，已是當務之急、刻不容緩。

有鑑於此，由金管會指導、基富通執行的「好好退休平台」，提供基金理財和保險保障兩大服務，自即日起與全球、南山、國泰、富邦及第一金等5大壽險公司合作，除了強調投保流程簡化外，費率也較市面保險更加優惠、最高達10％，持續擴大「微型保險」保護傘。