為紓解北北基交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌13日核定捷運汐東線綜合規畫案，同意先行匡列新台幣278.46億預算，用於啟動相關設計及工程發包，新北市長侯友宜針對此事也感性發文，「我們已經準備好了，要實現汐止人20多年的殷切期盼」。對於很多人認為侯友宜對2024應該盡快表態，資深媒體人韋安認為，侯該表的「態」早就表過了，且把事情做得更多更好，就是最好的「表態」。

新北捷運汐東線等20多年，在侯友宜這幾年來的不斷呼籲和爭取「越快越好」之下，總算被中央核準了，此外，三鶯大橋主線工程提前完工，過年前主橋就可以通車。韋安昨(14)日在臉書指出，侯友宜在選後把市政工作努力做好和落實，因為要追趕和達成他設下的2030新北發展願景。

韋安指出，很多人認為侯友宜對2024應該盡快表態，但他認為，侯友宜該表的「態」其實早就表過了，像是去年十月還在九合一選舉時，他就清楚表達過，對於2024若輪到他，他會「勇於承擔」。而侯友宜由警轉政，就是希望能為國為民，做更多的事情，「從政12年來，他都有做到」。韋安認為，侯友宜侯的最佳「表態」，就是把當下每一天該做的事情，努力做好，繼續獲得人民的認同和支持。若這麼早還做其它的「表態」，就會進入黨內外無休無止的選舉模式，和整日的政治攻防，怎麼還能不受干擾地「好好做事」？

「把事情做得更多更好，就是最好的『表態』，讓民意來決定侯適不適合，和應不應該輪到他來『勇於承擔』」。韋安指出，選舉只是一個過程以及一時的，爭取時間「好好做事」，把人民的利益擺在選舉之上，才是當下侯友宜最該做的。