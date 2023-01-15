Intel in blue.

TSMC in white. pic.twitter.com/KjlPcJIgov — Tim Culpan (parody) (@tculpan) January 12, 2023

台積電去（2022）年營收2.26兆元創下新高，毛利率59.6%，反觀競爭對手英特爾毛利率一度掉到36.5%。美財經作家曬出一張台積電、英特爾毛利率走勢圖，兩大廠在2022突然出現黄金交叉，半導體實力已高下立判，即使全球經濟逆風來襲，台積電仍穩坐全球晶圓代工霸主寶座。

在匯率助攻和成本優化的加持下，台積電2022年第四季毛利率成長至62.2%，與第三季60.4%毛利率相比，又改寫新紀錄，全年毛利率59.6%，但外界更關注今年首季展望，台積電預估2023年第一季毛利率將落於53.5%至55.5%之間，中位數約54.5%。

台積電首季毛利率料下滑的原因，包括客戶持續調整庫存、產能利用率降低和較不利的匯率等。外資也提醒，今年第一季毛利率若失守53%，股價恐受到負面影響。

儘管台積電海外設廠成本高於台灣，但總裁魏哲家表示，將透過大量生產、規模經濟和製造技術領先的競爭優勢持續降低成本，台積電有能力吸收海外晶圓廠較高的成本，長期毛利率達53％以上仍是可實現的目標。

再來看，英特爾近年全力衝刺晶圓代工業務，企圖彎道超車台積電，但毛利率卻每下愈況，近四季可看出端倪，2021第四季到2022第三季分別為53.6％、50.4％、36.5％、42.6％，如此慘烈的毛利率表現，也讓英特爾的股價和市值往下探低。

美國財經媒體專爛作家高燦鳴（Tim Culpan）在推特po出一張台積電與英特爾的毛利率走勢圖，兩家公司在2022年呈現黃金交叉後，台積電在去年第四季攀升至62.21%新高，英特爾一度急殺後，緩步反彈至42.6％。

高燦鳴表示，俄烏戰爭、通膨狂飆致全球經濟放緩，台積電也難免遭遇逆風，但全球對台積電晶片需求已經成癮，在可見的未來，無法動搖其全球霸主地位。