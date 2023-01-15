俄羅斯入侵烏克蘭後，許多跨國企業相繼暫停或撤出俄羅斯業務。英特爾去年4月宣布暫停俄業務營運，但近日多家俄羅斯媒體披露，英特爾已經解除俄羅斯境內下載驅動程式和軟體的限制。

Tom’s Hardware報導，美國宣布對俄羅斯制裁之後，英特爾隨即跟進暫停俄羅斯業務，該國用戶無法下載英特爾軟體，但多家俄媒報導指出，英特爾已經允許俄羅斯境內下載驅動程式和軟體，而微軟也已經悄悄的為俄羅斯用戶自動更新Windows 11。

2022年2月至3月，英特爾分別暫停對俄羅斯及白俄羅斯的出貨，緊接著同年4月，該公司宣布暫停俄羅斯業務營運。

對此，英特爾發言人回應「近期營運沒有發生變化」，並強調英特爾繼續遵守營運所在國家或地區適用的出口法規及制裁，也包含美國及盟國對俄羅斯和白俄羅斯的制裁、出口管制。

但知情人士透露，英特爾剛開始確實禁止俄羅斯境內下載軟體，但該公司在去年下半年解除了這一限制，這證明英特爾關於變化不是「最近」的說法。報導指出，基於保修服務，俄羅斯用戶現在已經可以免費下載英特爾驅動程式和IDSA工具。

俄媒指出，英特爾最初的限制措施於去年2月25日生效，俄羅斯個人和企業都無法在英特爾網站下載，不得不透過VPN偽造IP位址去操作。對此，專家說，制裁阻礙英特爾為俄羅斯用戶保修義務的履行。

但到了今年1月11日，俄羅斯用戶已經無須偽造IP就能登入英特爾的下載窗口，不過必須透過Google和Yandex，因為英特爾俄羅斯網站仍無法訪問。