哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）自10日上市後，大部分的王室高階成員都難逃指控，英國最新民調發現，唯一一位完美脫身的人就是安妮公主，躍升最受歡迎的成員，而哈梅夫妻檔支持度則慘跌至歷史新低。

早在《備胎》問世前，就因部分內容流出而被外媒大肆報導，可說是未演先轟動，如今上市竟獲得「最暢銷預購書」的美名，短短幾天就被搶購一空。然而，讀者似乎不完全只是「哈粉」，還包括吃瓜群眾，純粹想看這齣鬧劇還能演到何種地步。根據市調公司YouGov在網站公布的數據顯示，僅四分之一的英國人對這本書持正面看法，其餘悲觀看待的人中，有41%認為哈利的目的是要謀財。

哈利在書中一一點名最親近的家人，如父親查爾斯、繼母卡蜜拉、哥嫂威廉和凱特過去所作所為，試圖洗白與梅根長年背負著莫須有的罪名。其中已故女王的掌上明珠、安妮公主似乎完美地從風暴中倖存，期間都在忙於履行王室公務，展現充分的熱情，贏得72%的好感度，超越威爾斯親王夫婦霸佔的人氣王寶座，成為最新、最受歡迎的王室成員。而威廉、凱特的名譽因回憶錄小受創，下滑至第2、3名，好感度分別為70%和68%；之後依序是查爾斯、愛德華王子、卡蜜拉。

Older Britons are now so angry with Prince Harry and Meghan that they have a more negative view of them than they do Prince Andrew



Andrew: 60% of Britons aged 65+ have a "very negative" view

Harry: 69%

Meghan: 73%https://t.co/VLO4nznB8n pic.twitter.com/Jn7tB9OfHb — YouGov (@YouGov) January 12, 2023

至於討罵3人組安德魯王子、梅根和哈利仍不負眾望墊底，囊括倒數前3名。哈利的表現比上週又創下新低，一提到他的名字，民眾多會聯想到「愚蠢」、「小子」、「被寵壞」等詞彙，絕大多數都是持負面看法。