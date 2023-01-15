去年(2022年)發生許多大事，其中除了俄烏戰爭外，最震撼的莫過於英國女王伊莉莎白二世駕崩。曾準確預言英國女王駕崩的美國算命師卡洛(Hannah Carroll)，再度預言2023會發生的事件，更點名饒舌巨星、時尚達人「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)將入獄。

根據英國《太陽報》報導，卡洛曾在去年準確預言伊莉莎白二世駕崩一事，同時也命中蕾哈娜(Rihanna)、尼克強納斯(Nick Jonas)等巨星產子，如今她在抖音上再度預言2023大事，包括派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)生小孩、哈利、梅根會有第3個孩子、NFL傳奇巨星布雷迪(Tom Brady)退休前會再奪一座超級杯、紅髮艾德會有出新專輯。

音樂製作人、時尚達人肯伊威斯特2020參選美國總統慘敗，放話2024捲土重來，未料去年底捲入歧視猶太人風波，遭到全面封殺，如今更被預言將在今年入獄。(圖／美聯社)

她更預言，音樂製作人、饒舌巨星，且曾在2020參選過美國總統失利的肯伊威斯特將在今年入獄。

被稱為「肯爺」的肯伊威斯特曾獲得無數音樂獎項，其創立的潮流品牌YEEZY也成為時尚尖端代表，更與名媛金卡戴姍結婚，但其語不驚人死不休的性格也備受爭議，就在去年與金卡戴姍離婚，且爆出一系列反猶太人的歧視言論，慘遭各大品牌全面封殺，一路相伴的愛迪達也花2.5億美元解約，威斯特財產估計損失超過30億美元。

肯伊威斯特不僅行為舉止備受爭議，本人更是垂涎美國總統大位，在2020年就曾參選過總統大選，雖然慘敗，但本人不氣餒，表示2024仍會捲土重來二度參選，不過由於反猶太歧視言論遭到全面封殺，參選夢恐也隨之夢碎，如今還被預言將會在今年入獄，讓人哭笑不得。