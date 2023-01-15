【愛傳媒姬姐專欄】2022年必看韓劇，《財閥家的小兒子》是我榜單上的冠軍，不僅男主角宋仲基帥度第一，話題討論熱度第一，收視率更是全年電視劇第一名，首播 6.058%，收官來到26.948％，成為韓國jtbc電視台史上收視第二高的電視劇，僅次於《夫妻的世界》。

逆天改命重生復仇 宋仲基代表作再+1

始於命案，終於破案！劇情講述：被誣陷私吞資金而遭財閥殺害的尹炫優（宋仲基飾），卻「重生」成為早逝的財閥家族小兒子陳導俊（宋仲基 飾）回到過去，和財團創辦人爺爺陳養喆（李星民 飾）有精彩對手戲。憑著1987～2022年的「前世記憶」，利用財閥家族優勢進行全方位「投資」，一路幫韓國經濟金融「開路」打先鋒。本來是被棄的子女，連家族聚會都被排除，後來竟成集團繼承者候選人。

以最富有財閥為主體，因此過去卅年的韓國政經大事，順理成章在《財閥家的小兒子》重現，包括：1987年大韓航空858號班機空難、支持盧泰愚勝選總統而獲半導體發展壟斷權、起亞汽車併購、1997金融風暴IMF重整、911事件、信用卡風暴、2002年世足賽韓國進四強。

劇中財閥「順洋集團」，以經營碾米廠起家、在半導產業有獨佔地位、小兒子拆分投資影視產業（也就是CJ集團）等，幾乎就是影射三星集團。男主角導俊考上首爾大學法律系，在大考一試定終生的年代，這是有錢也買不到的勳章，亦暗喻三星現任會長李在鎔？！

編劇不落痕跡 融入國內外重大事件

本劇最令人拍案叫絕的是，大企業在重大事件中無役不與，而男主角都是「意外得利」，先是第一桶金，因為幫爺爺「賭對總統候選人」，爺爺贈他五萬坪偏僻盆唐區土地，七年後劃列新市鎮增值百倍，成為僅次江南區的高級住宅商業區，爽度直接飆升上天。宋仲基把獲利全換成美金再轉投資，並收購起亞汽車（戲裡的亞真汽車），成功從1997金融危機華麗轉身。

另外還有：911事件發生前，叔叔步步相逼爭奪股權，他被迫出清美國資產換現金，結果躲過當時的全球股災，但股災其實只維持一個月，他把握Ｖ型反轉而在私募基金兩頭賺，相反地，他叔叔避險反向操作賠一屁股。

流水的總統，鐵打的財閥

古今中外皆然，政權不斷更迭，但富可敵國的財團屹立不搖。劇中順洋集團三兄妹又壞又笨，履履被宋仲基飾演的偏房小兒子陳導俊耍著玩，無論是企業併購、股權搶奪乃至金控成立，三兄妹資金調度都是千億（韓圓）來千億去，事業版圖只有越來越大，這，才是真正的富豪財閥啊！

陳導俊的「未來知識」在影視及體育這兩塊發揮到淋漓盡致，先是巨星徐太志的引退又復出，再來勸父親1990年引進《小鬼當家》果真大賣、投資《鐵達尼號》全球票房至今仍亞軍。

編劇還利用未來梗趁機炫耀韓流襲捲全球，導俊的哥哥在廿世紀末看著好萊塢襲捲全球，吶喊著：「什麼時候我們國家電影才能匹敵好萊塢，在奧斯卡上拿金像獎？什麼時候我們的歌手也能佔據美國告示牌排行榜第一名？什麼時候我們國家的足球隊也能踢進世界盃前四強？」

哦哦～以上全部都實現囉，韓國不僅電影在奧斯卡傲視各國，音樂也有BTS和BLACKPINK引領全球韓流，霸佔美國告示牌排行榜第一名。甚至2022年BTS主唱田柾國都在卡達世界盃演唱開幕曲。更遑讑2002年韓國踢進世足四強，劇中導俊也利用此良機大賺汽車行銷財。

因為是100％事前製作，整體邏輯和剪接無可挑剔，編劇太強，可做重生、穿越劇新範本！《財閥家的小兒子》短短16集，幾乎縱觀韓國近代史，跟著宋仲基，彷彿我們也參與韓國崛起。

作者為資深媒體人

照片來源：《財閥家的小兒子》 截圖。

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