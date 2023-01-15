【愛傳媒簡秀枝專欄】藝術愛好，有世代的差別嗎！？有，非常大的鴻溝。女兒常問我，為什麼家裡掛的畫，都那麼烏漆麻黑、死氣沈沈的！？

我不知道怎麼回答她。

走一趟「JR 東日本大飯店」，欣賞「One Art Taipei 2023」的展售會，我恍然大悟。

雖然各家代理、推廣的藝術作品，五花八門，環肥燕瘦，各具特色，其中，色彩豐富，造型活蹦亂跳、許多超級可愛、療癒趣味十足，美不勝收。

原來年輕人的美感經驗，就在那五顏六色、奇型怪狀之中。我越看越自責。

深深為逐漸定型的好惡習慣，自責了起來，如果我不能和他們用一樣的視角，欣賞當前的藝術創作，我怎麼能走進他們的內心世界，怎麼去預測未來！？

我懂了，首先，我要學習放空自己，丟棄成見，然後，向年輕世代學習，甚至致敬，重新思考年輕創作的弦外之音！

作者為典藏雜誌社社長

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