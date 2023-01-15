今起冷空氣南下，全台氣溫驟降，一直到春節期間，兩階段有感降溫，「後面那一波更冷」。昨夜鋒面通過，局部地區已有不小雨勢；鋒面後冷空氣接手，一路冷到過年。

北部、東部下過雨後明顯轉冷，中央氣象局針對8縣市發布低溫特報，桃園以北（橙色燈號）感受最直接；竹縣、苗縣，以及外島金門、馬祖，都是黃色燈號。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今強冷空氣南下，愈晚愈冷，各地氣溫：北部18降至11度、中部12至24度、南部14至27度、東部13至25度。

最新模式模擬，明起至周三北、東有局部雨，新竹以南晴朗穩定。根據模擬，明天清晨台北市將降至12度左右，有「強烈大陸冷氣團」機率，北部平地最低溫下探至8度。

周四冷空氣略減弱，春節假期第一天（20日）冷空氣再度增強，低溫又會降至10度上下。吳德榮指出，大年初一（22日）一股更強冷空氣接近，年初二、三（23、24日）有符合「寒流」條件，需再觀察。