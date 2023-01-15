日本傳奇音樂人、演員高橋幸宏在1978年與坂本龍一、細野晴臣組成樂團「Yellow Magic Orchestra（YMO）」，創作了代表曲目〈Rydeen〉等作，並擔任爵士鼓與主唱，共同打造電子合成樂的浪潮，當時專輯熱銷全球達五百萬張，對樂壇貢獻巨大。他於昨(14)日傳出傳出辭世消息，享壽70歲，不過確切的死因與日期尚未公開。

據了解，高橋幸宏2020年在2020年初夏因為持續感到頭痛，經檢查後最終發現腦部有腫瘤，經手術後順利切除，雖然曾短暫恢復表演，就算積極接受康復治療，但身體狀況大不如前，他曾希望可以在去年9月能夠舉行出道50周年演出，可惜未能如願。

去年6月7日他曾在IG和推特發文，開心慶祝70歲生日來臨，豈料沒多久，他便透露「不好的預感發生了，又要開始別的治療」，但對於進行何種治療並未多做說明。據當地報道指，高橋於年初感染肺炎後身體情況惡化，應該是本周離世，同時告知親友以及工作上的夥伴，不過死因依舊未明。

「黃色魔術交響樂團」雖然曾經一度解散，但3人感情深厚，仍不斷有合體活動，如今高橋幸宏離世，70歲的坂本龍一早前宣布罹癌第4期，抗癌中的他得知好友離世，IG發文直說：「太傷心了，好遺憾這難以想像的損失，他是一個偉大的人，也是一個超凡的音樂家，願他安息」。