美國知名巨星貓王艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的獨生女麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley）在12日因心臟驟停離世享年54歲，身為貓王唯一繼承人的她，卻傳出疑似生前就將貓王留下的鉅額遺產敗光，更留下大筆債務。

根據外國媒體報導，在麗莎瑪莉普里斯萊9歲時，貓王就因心臟衰竭過世，當時她與祖父、曾祖母為共同繼承人，後來祖父及曾祖母相相繼過世，她便成為貓王財產的「唯一繼承人」，而他的遺孀也將雅園（Graceland）開放作為觀光勝地，該地價值也因此提升，地價粗估約1億美金（約30億台幣）。

不過，女兒麗莎瑪莉普里斯萊卻將這鉅額遺產敗光，據悉她每個月基礎花費為9.2萬美金（約新台幣278萬元），而當她與第四任丈夫麥可洛克伍（Michael Lockwood）打官司時，財務狀況被公諸於世，當時她身上現金僅剩9萬5266美金與價值71萬4775美金的股票證券等，且截至2018年2月她所繼承的1億美元遺產僅剩1.4萬美元現金，還背負50萬美元（約1500萬台幣）卡債。

事實上，長大後的麗莎瑪莉普里斯萊也跟隨父親的腳步踏入樂壇，歌曲創作風格包括鄉村音樂、藍調和民謠等，且在2003年發行的首張專輯，就登上告示牌專輯榜第5名，成績相當不錯，另外，她共經歷過四次婚姻，曾與巨星麥可傑克遜（Michael Joseph Jackson）、奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Kim Coppola）有過短暫婚姻關係，與第一任丈夫丹尼基奧育有一女一子，長女萊莉目前為新生代的演員，但兒子班傑明卻在3年前輕生，這讓身為母親的麗莎瑪莉悲痛不已，而她與第4任前夫還育有一對雙胞胎女兒。