民進黨立委高嘉瑜12日陪同參選黨主席的副總統賴清德，於台北市劍潭青年活動中心參加「向黨員報告」政見發表會，期間卻不斷遭黨員狂嗆「下台」、「背骨」，引發熱烈討論。對此，民進黨前立委李俊毅表示，他非常生氣，因為放縱黨員做這種事，並不是愛黨，他也喊話賴清德，不該讓高嘉瑜受到這種委屈。

李俊毅13日在政論節目《少康戰情室》指出，當天活動發生黨員嗆聲的情況，現場應該要維持秩序、並制止羞辱的行為，因為在那種氣氛之下，要怎麼檢討？李俊毅也痛批，高嘉瑜再怎麼樣都是民進黨籍的立委，這些嗆她的黨員「互相的基本尊重都不會嗎？」

李俊毅坦言，看到活動當天的情況後，替高嘉瑜感到難過，因為她為了求一個民意代表，必須要去受這種委屈。李俊毅認為，不管對錯，高嘉瑜講的話一定是她自己認為對的，結果遭遇黨員開嗆後，要對此致歉，「我覺得這做得太痛苦了。」

最後，對於賴清德所說的「民進黨是大鳴大放的政黨，若繼續用不是事實的攻擊，絕不容忍」這段話，李俊毅認為疑似是在指正高嘉瑜的言論，但賴其實不該讓願意陪他走下去的黨內同志，受到這種委屈。