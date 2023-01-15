日本311大地震後，福島第一核電廠的核廢水處理方式讓日本周邊地區全都相當關心，日本政府已確定今年春天開始，將把核廢水排入大海中。國民黨立委賴士葆質疑，此舉恐影響漁民生計及民眾健康，但擁抱廢核神主牌的民進黨，碰到日本後卻變軟腳蝦。

2011年的311大地震，對福島等地區造成破壞，尤其福島第一核電廠更受到嚴重傷害，只能持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒，但也因此產生了大量被污染的核廢水，過去日本政府規劃要將廢水排入大海中，就引起日本國內及周邊地區的質疑，而本月13日，日本政府召開會議，確定該計畫將在今年春年開始進行。

賴士葆昨（14）日在臉書表示，儘管經過處理，這些核廢料仍有致癌的氚與鍶90等輻射物，且日本漁民、業者等都堅決反對，但民進黨政府不只不敢反對，還毫無作為，恐將導致台灣的漁民生計受到影響，民眾健康也會遭受威脅，怒嗆「擁抱廢核神主牌的民進黨政府碰到日本就變成軟腳蝦，讓人看破手腳！」

中廣董事長趙少康也強調，高舉反核大旗的民進黨，竟然對日本政府不敢吭一聲，「怕美國也就算了，怕日本也怕到這個地步，實在是喪權辱國到了極點。」