去年俄羅斯入侵烏克蘭，造成烏克蘭首都基輔殘破不堪、許多家庭分崩離析，烏克蘭正妹Katya表示，戰事發生她逃到波蘭華沙，一名德國教授建議她到台灣中研院實習，她錄取後到台灣生活7個月，感謝台灣給她獨立的宿舍，在她要回烏克蘭時提供她機票，另外也有不少台灣人得知她是烏克蘭人，都會問她要不要幫助，令她感動地說，「衷心感謝台灣給我的幫助，希望台灣不要忘記我們。」

不要鬧工作室昨（14）日上傳最新影片，來自烏克蘭基輔的Katya表示，發生戰爭前在一間大公司擔任公關總監，戰事發生後她開了800多公里的車到波蘭華沙投靠朋友，認識一名德國教授，把台灣中央研究院實習計畫的資料給她參考，她的運氣很好，面試幾個禮拜就被錄取。

Katya在去年4月來台灣，7個月的時間都在中研院和陽明交大實習和上碩士課程，校方提供她獨立的宿舍，在她要回烏克蘭時，中研院還大方給她回家的機票，令她滿懷感激。她說，戰爭過後的基輔供電仍不穩定，去銀行或超商常常因突然停電，造成結帳、轉帳麻煩，居民家中都備有大容量的行動電源及蠟燭，但供電不穩最大的受害者是醫療院所的手術房。

Katya指出，大家都認為基輔現在應該沒事了，事實上最令他們感到害怕的是，因為他們沒有很強的天空防禦，「我們不知道天空什麼東西會隨時打下來，我不天真，我知道事情已經過了9個月，但整個情況還沒結束，希望世界遺忘我們的時候，台灣可以不要忘記我們。」

Katya說，她在台灣收集有用的物資帶回烏克蘭，如夜視鏡、手套、護膝等，「在台灣常常有人問我有什麼是可以幫上忙的，我衷心感謝台灣給我的幫助。」