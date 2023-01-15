自稱Kelly、被網友說是「輔大陳若儀」的匿名網友，持續透過網路發聲，她連續兩天深夜PO文，共發出10點聲明，最新進度為「為了社會公平與正義，所以要向男友一家人提告求償」；除了記者會場地希望選在文華東方酒店、請律師無償幫忙，也蹭了近來聲量居高不下的立委高嘉瑜。

被外界懷疑創作文作者、婚又結不成的Kelly持續發聲，14日深夜再提7點聲明。她表示，有網友說告男方詐欺難成立，但可提損害賠償，「請問有知名律師願無償幫忙嗎」；第二，很抱歉造成大家困擾，記者會主持人不用了，低調就好。

另外「為了公平公正」，記者會地點想選在文華東方酒店，退而求其次，可以改圓山大飯店，場地也盼有熱心人士「無償幫忙」；記者會現場希望飯店可提供餐點、化妝師、休息室。

第五、第六點，分別詢問是否有知名法界人士可針對這場官司提供意見？以及台北市港湖區有沒有推薦的民代人選，能陪同出席？

最後她強調，求償不是為了錢，而是為了社會公平與正義，「所以就算男方賠償金額要多付1塊錢，我也不會拿，但少付1塊錢，無論如何我也要追到底，只希望台灣司法能還我一個公道」。