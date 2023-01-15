警方在劉培倫的住處搜到356公克的大麻。（翻攝畫面）

在地下樂團界頗具知名度的DJ、《島國未來主義》樂隊團員劉培倫去年8月才因販毒被判刑3年8月，又於去年10月被北市警南港分局搜索查獲356公克大麻與搖頭丸、K他命等毒品。台北地院法官審理後認為，劉已是累犯，且尚在觀察勒戒後再犯，因此依違反《毒品危害防制條例》判處2個月徒刑，得易科罰金6萬元。

南港分局偵查隊去年溯源查獲毒品案，發現在地下樂團界人稱「愛吹倫」的劉培倫涉嫌透過臉書與藥頭聯繫取得毒品，經成立專案小組布線蒐證，持搜索票前往查緝，當場在劉的住處查獲他持有356克大麻、7支大麻煙油、另有搖頭丸及K他命等。員警進屋查緝時，發現劉嫌將大麻成品大剌剌擺在客廳，桌上另有DJ刷盤及多張黑膠唱片，宛如小型收藏室，他當時自稱從事音樂工作，為夜店工作人員。

根據判決書指出，法官認為劉培倫2021年因吸毒被逮，裁定勒戒觀察後，直到2022年6月都沒有再繼續使用毒品的傾向才予以釋放，結果離開勒戒所不過4個月時間，又再度被抓包販毒、吸毒，因此判處他2月徒刑，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

根據《島國未來主義》的臉書介紹，由前無政府、盪在空中以及台買加環繞音效貝斯手愛吹倫號召，2018年成立《島國未來主義》大樂隊，成員最多達18名，一大宗旨是向Afrobeat之父Fela Kuti致敬。音樂結合了Funk、迷幻、Jazz等元素，強調律動與即興，亦同時在探索世界各地的島國原住民傳統音樂，並試圖溶入作品中；在意識形態與美學則承襲「非洲未來主義」，再將其轉換為「南島語系」版本，藉導入台灣的原住民神話與外星人傳說等，試圖打造出屬於台灣特有的Formobeat，更要對於島國的未來提出美好願景。

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