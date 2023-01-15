韓國女團「APINK」主唱鄭恩地昨（14日）晚在台大綜合體育館舉行「2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN TAIPEI」演唱會。時隔近4年來台開唱，她還特別準備韋禮安演唱的《月老》主題曲〈如果可以〉，雖然中間有些唱錯，但瑕不掩瑜，超標準的中文發音，依舊讓全場Panda（官方粉絲名）驚艷不已，結束後她也不忘喊冤「練習的時候都沒出差錯，應該是大家讓我太緊張了」。

鄭恩地14日在台大綜合體育館開唱。（D-SHOW提供）

鄭恩地還特別為台灣歌迷準備中文歌。（D-SHOW提供）

配合此次演唱會的主題，恩地先以新專輯《log》中的主打歌〈Journey for Myself〉揭開序幕，接著再獻上〈Away〉、〈Hopefully Sky〉、〈It’s OK〉及〈The Spring〉多首歌曲，展現吞CD的唱功，讓台下歌迷大飽耳福。她也感性地對台灣粉絲說，首爾到釜山開車需要4、5小時，但韓國坐飛機到台灣只需2小時，「其實我們的距離沒想像中那麼遠，APINK之前來台灣開唱，也是在台大體育館，初瓏和普美之前也有來開見面會，我一定會盡可能多來台灣跟大家見面，也希望下次能跟成員們一起」。

鄭恩地共演唱18首歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉。（D-SHOW提供）

而寵粉無極限的恩地，擔心台上椅子放太後面，大家會看不清楚自己，便主動把椅子搬到右側，貼心的舉動，立刻引起全場歡呼。活動上，還有她化身心理諮商師、為幸運粉絲商談煩惱的環節，有位歌迷問「如何面對家人的離世」，恩地拿了《酒鬼都市女人們》中昭熙（李先彬飾）爸爸過世的情節來舉例，暖心安慰「這種是沒辦法的狀態，就別壓抑自己，想哭就哭、想發洩就發洩出來吧」，語畢也不忘強調「我不是在推薦自己的戲啦」，並真摯地說「發現這些都不是我能笑著講的事情，沒想到這麼困難啊」。

鄭恩地相當真摯地為幸運粉絲商談煩惱。（D-SHOW提供）

活動尾聲，在與全場2300名粉絲拍大合照時，大銀幕上突然播放起台灣粉絲提前準備的應援影片，讓恩地感動到邊看邊落淚， 直呼「我最近真的對這種（感性的）事情很招架不住」，接著又搞笑說「抱歉，我擤鼻涕都很大聲」，讓所有人也跟著破涕為笑。最後，她以最新專輯中的〈Blue Whale〉一曲，為此次演唱會畫下完美的句點。