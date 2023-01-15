昔日的「飆風玫瑰」羅斯，如今已經淪落到跌出輪替名單之外的慘況！根據《紐約時報》資深記者史坦15日爆料，目前幾乎無法得到任何上場時間的羅斯，已經被尼克列在可交易名單，不過尼克願替他找尋適合的新東家，尼克同時也不打算放走奎克利了。

身為2008年選秀狀元，羅斯生涯待過公牛、尼克、騎士、灰狼、活塞等隊，上季效力尼克期間，還拿場均12.0分、4.0助攻與3.0籃板，不過本季尼克除了找來布朗生，更積極培養奎克利、麥克布瑞吉等新秀，也讓羅斯逐漸跌出輪替名單之外。

羅斯本季平均上場時間僅剩12.9分鐘，拿5.8分、1.8助攻與1.5籃板，畢竟他已經34歲了，恐怕也沒剩下多少時間可在NBA奮戰，就算尼克願意幫他找尋新東家，恐怕也會淪落一被交易就遭釋出情況，只能說羅斯已經不是當年那個飆風玫瑰了。

至於本季場均12.6分、4.1籃板及3.2助攻的奎克利，原本引發不少球隊交易興趣，隨著他在場上表現越來越穩定，尼克已經打消把他交易出去的念頭，而是繼續拋售同樣跌出輪替名單的雷迪許，預計尼克開出至少兩個次輪交易權的條件才肯交易。