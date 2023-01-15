女星小甜甜與宋先生家暴婚變事件持續延燒，在親自發文還原家暴過程與指控教友容忍家暴行為後，她便透過律師表示將不再做出任何回應，而昨（14）日她帶著女兒「米苔目」現身蔡康永的展覽，更發出合影感謝他一直以來的照顧，但照片中的八句話疑似透露了近期風波的心聲。

小甜甜昨（14）日發文表示，帶著女兒到蔡康永的畫展更親暱地喊對方「爸爸」，至於為何叫對方爸爸她解釋，自節目《兩代電力公司》開始到《康熙來了》，甚至是之後的舞台劇巡演、電影，「康永爸爸真的沒有遺漏過我」讓她非常感激，因此在蔡康永舉辦展覽時，她也不忘到場支持，藉此與蔡康永炫耀女兒「你看這真的是我生出來的，跟我一樣漂亮吧？」蔡康永則搞笑回應「她真的比你漂亮多了」。

接著，她透露，蔡康永的愛與關心，總是在最需要時出現「不會多過問，但是他總是會在關鍵時刻給你大大的溫暖及力量，其實這點跟S姐一樣，總在那個我最需要一份暖流的時候默默出現….謝謝你們愛我」。

除此之外，小甜甜也分享了幾張蔡康永展上的作品，包括「沒有反而很好」、「讓我們再假裝一會兒」、「還有愛」、「管它的」、「你自由了」、「其實可以算了」、「都會過去的」、「遠了其實沒那麼遠」等8句話，但卻也引發網友猜測，疑似洩漏近期風波的心聲。