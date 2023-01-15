藝人梁赫群是資深演員及導演梁修身的兒子，少年時期曾赴加拿大溫哥華留學就讀大眾傳播，回台後曾擔任電視節目製作人、年代電視節目部總監，因快速的臨場反應和幽默特質轉到幕前擔任主持人。近日，他被問到正與王泉仁打離婚官司麻衣的近況，他尷尬表示沒聊的那麼深入。

梁赫群跟林襄近日在SPA會館擔任一日店長，梁赫群透露接下來就是過年假期，打算再次帶全家人去泰國，而他本來考慮去日本，因此請教麻衣當地的天氣狀況，他提到會和麻衣分享彼此的近況，而當他被問到有沒有關心麻衣離婚風波嗎？他則表示沒有聊那麼深入。

日籍女星佐藤麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，然而在2017年爆出婚變，這樁豪門婚姻已進入司法程序。先前爆出王泉仁每月只願支付6萬元贍養費，同時有消息指出，兩人婚變後，麻衣過去只要踏進台灣，王泉仁不是出國，就是去住飯店，直接避不見面，就連遠在日本的兒子生病，麻衣希望他起碼進到父親義務前往探望，也被男方以工作忙碌為由拒絕。