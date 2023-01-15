美國話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）在2022年11月與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）宣布7年婚姻正式畫下句點後，感情生活各自精采，卻多次傳出肯爺不想放棄與前妻金卡戴珊的感情，曾放消息一定要把前妻追回。但沒想到近日卻傳出他才掰了前妻2個月，就已經與建築設計師女友低調再婚，讓眾人相當驚訝。

根據外國媒體的報導，肯爺斷開與金卡戴珊的7年婚姻後，便不斷傳出新戀情，但對象不斷換人，讓外界霧裡看花。不過，近日傳出他已經與交往僅短短幾個月，曾在品牌YEEZY擔任建築設計師的27歲新女友比安卡（Bianca Censori）低調舉辦婚禮。而知情人士透露，兩人雖還沒完成登記結婚的手續，但生活已與新婚夫婦一樣，先前肯爺外出時就已被人發現戴上婚戒，而他在上個月所發行的新歌《Censori Overload》中，Censori便是新任妻子的姓，相當寵愛對方。

據了解，肯爺向來愛的高調，從不避諱公開自己對另一半的愛，在2014年與金卡戴珊結婚並共同育有4名子女後，他就被封為「寵妻狂人」。但儘管如此，兩人的婚姻還是在2022年底正式結束，檯面上雙方還是維持著友好的關係，而肯爺需每個月支付給女方20萬美金（約新台幣606萬元）作為4名孩子的撫養費，如今肯爺爆出已在最快的速度再婚，使新婚妻子的各種辣照被挖出，而網友看到後都認為女方根本就是金卡戴珊的翻版，在網路上瘋傳。

Photos of Kanye West’s new wife Bianca Censori 📸 pic.twitter.com/8PdMwvO8cT — Daily Loud (@DailyLoud) January 14, 2023