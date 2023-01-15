英國警方表示倫敦一間教堂附近今天發生槍擊案，6人受傷，其中一名7歲女童有生命危險。當時這間教堂正在舉行喪禮，有人從一輛行駛中的汽車開槍。

綜合法新社和路透社報導，警方表示，槍擊案發生在北倫敦尤斯頓（Euston）火車站附近，受傷的7歲女童已送醫，目前仍有生命危險。根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，傷者都是出席一對母女喪禮的賓客。

傷者還包括一名12歲女孩，她腿部受到輕傷送醫並於稍後出院。警方表示，另4名傷者也都是女性，年齡在21歲至54歲之間。

警察首長威爾斯（Ed Wells）在聲明中表示，「任何槍擊案都是無法接受的」，但一個週六的下午、光天化日之下竟有人開火，並造成包括兩名兒童在內的多人受傷，「著實令人震驚」。

他表示已針對這起攻擊事件展開調查。

根據警方聲明：「槍擊發生案在一間教堂附近，當時那裡正在舉行喪禮。初步調查顯示，有人從一輛行駛中的汽車由內而外開槍，隨後駛離現場。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120115