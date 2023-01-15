謝和弦與老婆陳緗妮結婚一年，2人度過不少風波後，育有一女，在社群除了有「哈們」發文外，如今又多了曬女兒慈父形象，但昨（14）日他對於某人疑似不滿，再度砲轟她「淫蕩」，引起網友猜測女主角是誰？

謝和弦昨（14）日在臉書發文表示，謝謝老婆陳緗妮Xiangni幫他生下這麼可愛的女兒，每天看到女兒的笑就精神飽滿幸福到爆，似乎成為寵女兒魔人。

但慈愛話語突轉向，謝和弦直接開轟：「不像有人身體搞壞生不出小孩，只能每天賣弄淫蕩，整天想當明星以為跟唱片公司高層上床就有機會發片出道，結果只是被當成笑話在圈子裡被傳超淫亂。」但仍提醒女兒「長大以後千萬不要活成那樣，未來交男朋友要找會捲菸的知道嗎！哈們。」

謝和弦的發文引來網友好奇留言「想知道是誰？敲碗中」、「好嗆，好喜歡」、「笑死」，但也有人說「聽你這樣敘述，其實我覺得這個女生的狀態也挺令人心疼的，可以感覺到求子不成，想成名也不順，到最後惹來一身駡名。我想這些都可能是她成長的一個歷程，但也不代表她犯賤或不好，或許她可能也有她背後的心酸和成長故事，讓她變成要用不是那麼好的方式渴望成功。」、「前任嗎？哈哈哈」，謝和弦看到也回應：「我小孩子都生了還要來鬧，實在欠爆料。」