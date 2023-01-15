目前正在訪問美國的日本首相岸田文雄13日與美國總統拜登發表聯合聲明，警告俄羅斯如果在烏克蘭動用核武，將是敵對人類的行為、不可接受，普丁盟友、俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）昨（14）日嗆岸田淪為美國小弟，應切腹自殺謝罪。

日本首相岸田文雄13日與美國總統拜登舉行峰會。

綜合日本共同社、路透社報導，岸田文雄13日與拜登舉行峰會，會後美日發布聯合聲明，聲明指出：「我們明確表達，俄羅斯在烏克蘭使用核武將是敵對人類、不可接受的行為。」

聲明也表示堅決反對俄羅斯對烏克蘭發動「不公正、殘暴的侵略戰爭」，強調美日將持續對莫斯科實施制裁，堅定不移支持基輔。

俄羅斯前總統麥維德夫昨日於社群平台Telegram發文嗆聲岸田文雄，痛批這篇聯合聲明顯示了對俄羅斯的「偏執」，並且「背叛了數十萬人在廣島、長崎核災中被燒死的記憶」，指控岸田文雄忽略了美國才是歷史上唯一動用過核武的國家，而日本還是受害者。

他批評岸田文雄非但沒有要求美國悔改，反而可恥地屈從美國，成為「美國人的服務員」，他說岸田文雄只能在回國後的內閣會議上「切腹自殺洗刷恥辱」。

岸田文雄昨日在華府的記者會上並未回應麥維德夫的驚人言論，他呼籲5月廣島七大工業國集團（G7）峰會上，應該展現俄羅斯入侵烏克蘭後維護國際秩序及法治的強烈意志。

至今日本官方也尚未回應麥維德夫的說法。