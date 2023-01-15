紐約洋基的幾位持有薪資仲裁資格的球員之中，目前只剩托瑞斯（Gleyber Torres）尚未完成續約，雙方的分歧並不大，托瑞斯要求1020萬美元年薪，洋基只肯給970萬美元，應該不至於為了50萬美元鬧到仲裁庭。然而托瑞斯的表現並不突出，一些球迷寧願洋基把他交易出去，而不是以千萬美元留下這位內野手。

托瑞斯是2018年和大谷翔平同梯爭奪美聯新人王的猛將，他在2020、2021球季狀況滑落，2022年好轉，打擊率0.257、24轟、76打點，攻擊指數0.761。他去年的年薪為625萬美元，加薪到千萬美元算是合理，不過在商言商，球團總是要砍一點價。例如賈吉（Aaron Judge）去年提出2100萬美元，洋基只給1700萬美元，最後1900萬美元加上激勵獎金成交。

洋基去年崛起的左投柯特斯（Nestor Cortes）也完成首次加薪，原本72萬美元底薪，新球季將可領到320萬美元。柯特斯推文寫道：「這是個特別的日子，對我和我的家人，特別是我的父母，他們為了美國夢付出很多，總是把我排在他們自己之前。這是個開始，不論未來還有什麼，每個人持續努力、保持飢渴。」

上季大出風頭的鐵捕崔文紐（Jose Trevino）也從底薪加到236萬美元，先發投手赫曼（Domingo German）250萬美元，季中從雙城交易過來但是表現不佳的投手孟塔斯（Frankie Montas）750萬美元。