北市天水路一處連棟公寓4樓，15日清晨6時許冒出火舌，警消獲報後15分鐘控制火勢，而根據在場人員表示，因天氣變化使用煤油暖爐，卻不慎打翻釀成火災，至於實際起火原因，將由火場調查人員釐清。
警消6點27分獲報後，派出16輛消防車輛、3輛救護車、56名警消到場並立即以升起雲梯車灌救，6時42分控制火勢，並在54分撲滅火勢，現場並無人員受傷，火勢燒損家具以及裝潢，燃燒面積約100平方公尺。
北市天水路一處連棟公寓4樓，15日清晨6時許冒出火舌，警消獲報後15分鐘控制火勢，而根據在場人員表示，因天氣變化使用煤油暖爐，卻不慎打翻釀成火災，至於實際起火原因，將由火場調查人員釐清。
警消6點27分獲報後，派出16輛消防車輛、3輛救護車、56名警消到場並立即以升起雲梯車灌救，6時42分控制火勢，並在54分撲滅火勢，現場並無人員受傷，火勢燒損家具以及裝潢，燃燒面積約100平方公尺。
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