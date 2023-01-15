國民黨前台北市議員羅智強今（15）日在臉書宣布，決定要參選立委。他表示，還沒決定要參選哪個選區，預計在農曆年後，就會做出最後決定。

羅智強指出，決定參選立委他有3個目標：1. 在選舉過程中，全力相挺在野陣營的總統參選人，用他這些年建立的網路自媒體，全台串連、全力襄助，促成政黨輪替；2. 全力支持、輔選在野優質的立法委員參選人，就像去年九合一選舉，自己全力支持在野的縣市長、議員參選人一樣，「努力讓正派有能力的力量進入國會」；3. 組織連線進入國會，拚制度改革、國會革新，他直言，立法院不能是國民黨執政時的「喬家大院」，也不可以是民進黨執政時的橡皮圖章。

羅智強認為，國會應該是制度進步的助力者，努力推動讓台灣長治久安的法案；國會也應是新總統好的政策的後盾，只要是福國利民的政策，就應排除萬難，全力支持；國會更必須是台灣的防腐劑，對於政府不當的決策，甚至貪瀆不法，必須善盡監督之責。

羅智強喊話，他有自信結合優秀的人才，一起進軍國會，也一定會成為制度進步的先鋒，興利除弊，努力打造更好的台灣。

至於曾經喊話要參選總統一事，羅智強表示，此事依然是他的人生目標，但「不是這一屆」。他認為，曾有總統府副秘書長、台北市議員等經驗的自己，若再有一段國會的歷練，選總統的夢想會更紮實，「我還有時間，可以讓自己有更充分的準備」。