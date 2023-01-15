周末就要開始10天連假，相信不少上班族都因今年過年提早到來而忙昏頭，就連備年菜的時間都可能不夠，不想在年假前一天才手忙腳亂去買年貨、備年菜，這時候就可以靠直接把年貨、年菜送到家門口的Uber Eats外送服務。今年Uber Eats優市在特別設立的「來辦年貨」專區，一次上架了50多款的年菜選項，加上禮盒、生鮮食材、零食餅乾飲料等多達300多種商品，更祭出最低下殺7折起，滿額再享免運費優惠，過年期間24小時不打烊，幫消費者省心省力，從容過年「兔」Easy。

Uber Eats優市過年期間24小時不打烊，不僅享最低優惠7折起，滿額還可免運費，貼心讓消費者輕鬆過好年。（Uber Eats提供）

Uber Eats優市在去年春節期間推出的年菜外送服務中，最受歡迎的就是天冷、圍爐最適合的煲湯類商品，因此今年再為消費者帶來了知名老字號呷七碗、紅豆食府、富美、饗城等過年必備的熱銷「佛跳牆」，更與南門市場30年老舖「逸湘齋」合作，主打10款功夫菜，包含蜜汁雙方、紹興醉蝦、江浙蔥烤鯽魚、齋東坡肉、紅燒獅子頭等，要在Uber Eats優市輕鬆辦好一桌7道年菜、直接送到府上，就可以訂南門市場逸湘齋佛跳牆、蔥燒鯽魚、呷七碗XO醬米糕、紅豆食府甜點、茂谷柑等，不到2000元即可搞定。

另外也因春節期間少不了要到親友家拜年，此時水果、禮盒也成熱銷品項，高級水果和零食餅乾在去年春節期間銷量比平常增加了30%，而今年就準備了美國華盛頓富士蘋果禮盒、精品綜合水果禮盒，還有祭出鈴木榮光堂戀兔蒸菓子等日式高級禮盒，就連過年不能少的豪華麻將組，甚至敬神專用金、地基主如意金、三合料香等，初一或開工日都能隨點即送；31日前首次訂購Uber Eats優市的用戶下單即享1次6折優惠，單筆消費最高折抵150元，消費滿200元即可使用。