隨著社群媒體的興起，越來越多的網紅靠著亮麗外表與火辣身材受到矚目，或是拍攝各種影片來吸引大眾注意。大陸抖音網紅「吃土少女」便憑著白皙美肌、還有一雙雙水汪汪大眼以及清新脫俗的氣質，加上經常拍攝各種逗趣又迷人的影片，而成功圈入大票粉絲的喜愛，吸引超過萬名粉絲追蹤。但近日網路上卻流出她疑似為人「用口服務吃雞的影片」，讓不少人對於她甜美清純的形象瞬間幻滅。

近日大陸網站上流出2段不雅影片，且分為7秒與9秒的版本，而影片一開頭就是「吃土少女」整理頭髮的日常模樣，沒想到下一秒突然切成「吃土少女」近距離替某人「口愛」的畫面，雖目前不知道影片是從哪裡流出，但畫面太過清楚，讓不少人一看就認定是她，因此感到相當衝擊，在網路上造成瘋傳。

對此，吃土少女不但沒有出面說明，她在去年流出「吃雞影片」後，吃土少女的抖音帳號就沒再更新影片，而最後一則貼文，則停留在去年的9月14日，讓不少人更加確定影片中的女子就是她，使不少粉絲對於她過去展現的精純的模樣感到失望又幻滅，紛紛表示「吃得好認真」、「媽呀！還真的是她本人啊」、「比較想知道那男的是誰」、「畫面太衝擊了」、「難怪她會消失，這完全無法解釋」、「這真的是她？」、「看到影片才知道怎麼回事」。

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