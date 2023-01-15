大陸房企持續推進債務重組，花樣年公告指出，已與本金總額為40.18億美元的美元優先票據的部分主要持有人取得進展，就現有債務重組條款達成一項協議，以達成建議重組，將使13億美元的總計息及債務性質負債股權化。

花樣年表示，同時債權人亦將獲得8檔新美元票據，到期日為2024年12月至2029年6月，現金利率將位於5.0％至8.0％區間。

公告指出，1月13日由公司與現有美元債未償還本金總額約24.5％之債券持有人小組簽署重組支持協議。境外債務股權化相當於公司境外債務大量去槓桿化，將大幅增加公司帳面值並降低公司淨負債比率。

花樣年表示，預計重組完成後，曾寶寶仍是公司最大控股股東。建議重組後，境外債的到期期限將由2022年12月延長2～6.5年，所有境外債務到期日為2024年12月或之後，將為公司提供兩年期間以穩定及改善營運。境外債務的現金利息開支將於該兩年期間內大幅減少，從而將提高公司現金與短期債務比率。

花樣年表示，假設房地產行業的市場環境恢復正常，公司能夠維持正常業務營運及項目層面能夠獲得新融資，估計2023～2030年現有項目的無槓桿自由現金流將為每年負人民幣（下同）9億元至正160億元。