新的一周即將展開，每個人的運勢也都出現新的變化。命理專家雨揚老師在臉書粉專分享1/15~1/21的12生肖運勢，前三名依序為生肖蛇、兔、猴，尤其是屬蛇的人事業、桃花和財運都非常旺，不但受主管賞識，還能收到親戚的禮金，賺進額外收入，且不管單身還是有伴的人，都能和對方感情加深。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：蛇、兔、猴

▎生肖鼠

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業逐漸成長茁壯，將有機會被委以重任，主導難度較高的專案，必須重視每個細節，才能妥善完成任務。感情運低迷，單身者因公務繁重而推遲重要的聚會，導致錯過了與新朋友交流的機會；有伴者容易將事情藏在心中，讓另一半得費盡心思去猜測，彼此相處起來很折磨。財運不錯，可透過開拓海外生意而提升營業額，讓你賺取更豐沛的收入。

▎生肖牛

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業邁入巔峰，能發揮自己的創意，提出令人耳目一新的企劃案，深深獲得客戶的認可，讓主管對你的表現讚不絕口。愛情運和美，單身者在市集活動上認識條件相當的對象，可把握機會與對方多多交流；有伴者可主動關心另一半的父母親，為他們選購一些保暖物品，將讓伴侶倍感溫暖。財運平平，購買保險時應貨比三家、多方諮詢，才能選到最適合自己的產品。

▎生肖虎

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作上易遭遇挫折，臨時被上層告知政策改變，原先的作業方式需要調整，但具體作法遲遲未定案，讓你無所適從。愛情運不穩，單身者應先跟心儀對象培養感情，切勿貿然邀約，以免讓對方感到困擾；有伴者不宜忽略另一半的感受，做事之前應多詢問伴侶的意見，才會讓關係更和睦。財運欠佳，恐因生病而請假多天，讓收入間接受到影響。

▎生肖兔

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業運亨通，在前輩的幫助下，能夠順利開發新市場，迅速擴大營業版圖，可藉此機會提升地位，在公司一舉成名。桃花運佳美，單身者可邀約心儀對象一同做公益，讓對方看見你的另一面，將讓關係更加靠近；有伴者可安心地向另一半訴苦，將能從對方口中得到安慰與建議。財運尚可，想購買家電的朋友可多向親友打聽，將能獲得許多寶貴資訊，替你節省不少開銷。

▎生肖龍

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業運上揚，由於你的表現越來越穩定，讓主管開始適度地放權，只要大方展現自己的才華，必能做出一番佳績。愛情一波三折，單身者因故無法赴約，應耐心向對方解釋，以免遭對方誤會；有伴者切勿在友人面前批評伴侶，讓對方下不了台，恐會造成感情破裂。財運暢旺，可透過客戶的口耳宣傳，讓生意大幅成長，收穫滿滿的財富。

▎生肖蛇

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業如日中天，長期擔任副手的你，近期將有望迎來獨當一面的契機，令高層對你刮目相看，將你引薦至公司的核心團隊。愛神來報喜，單身者可將手作禮物贈送給心儀對象，以手作的溫度，讓你在對方心中留下極好的印象；有伴者可帶伴侶一起去看夜景，享受兩人世界，關係將更緊密。財運興旺，近期有望收穫來自親友們的贈禮或禮金，讓你賺進額外的財富。

▎生肖馬

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作困難重重，在和其他部門交接時，不僅因資料不完善而受到刁難，也讓後續作業進度趨緩，差強人意的表現令主管大失所望。感情陷入瓶頸，單身者對暗戀對象付出甚多，對方卻沒有任何回應，建議及時停損，以免錯付真心；有伴者容易因財務問題與伴侶起爭執，建議找朋友從中協調，避免感情生變。財運不濟，因購買年節用品與年菜，讓你多出一大筆開銷，險些捉襟見肘。

▎生肖羊

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運平穩，近期容易碰到超出自己能力範圍的業務，建議可多尋求專業領域的夥伴支援，並從中學習經驗，就能圓滿職場成長。桃花能量匱乏，單身者與朋友介紹的對象話不投機，兩人之間難以產生火花；有伴者在感情中較為強勢，讓另一半壓力漸增，不利雙方感情發展。進財順利，可在網路平台上販售代購的商品，將有望為自己增添不少收入。

▎生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場鴻運大展，因時常參與公司的活動，讓你積極進取的態度廣為流傳，甚至被高層所看見，升遷之路自然指日可待。感情運順遂，單身者在追求心儀對象時，可嘗試以幽默風趣的態度應對，將有望迅速消除彼此的隔閡；有伴者約會時總是精心挑選餐廳，讓另一半倍感歡喜，感情也更融洽。財運上揚，得資深前輩引導，讓你掌握業務談判的技巧，獲取滿滿的業績獎金。

▎生肖雞

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

工作運平順，因在年節前問候與贈送客戶禮品，讓你和客戶的關係維繫得更緊密，事業前途自然一片光明。愛情運美滿，單身者舉手投足間充滿了獨特的魅力，將有望吸引不少追求者，開啟幸福樂章；有伴者以智慧和耐心來經營感情，彼此的關係相當穩固。財運上漲，可常與從事金融業的友人談天，將讓你收穫不少財經知識，在理財上有更完善的規劃。

▎生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運一飛衝天，因如期完成年度大型專案，讓你在職場上的威望與信服力大幅提升，廣受各部門主管的推崇，前景看好。感情運平平，單身者在長輩的指點下，明白自己在感情中的不足之處，只要盡早修正，便有利於往後的戀情發展；有伴者跟伴侶愛情長跑多年，如親人般的相處，令你們更加珍惜彼此。財運普通，可善用自身專長科目，接取家教案件，讓賺錢管道更多元。

▎生肖豬

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場地位提升，在重要會議上擔任發言人，優異的表現有目共睹，一夕之間躍升為部門間的紅人。桃花運下滑，單身者可拉長對心儀對象的觀察期，便能明白對方的甜言蜜語中是否藏有真心；有伴者疏於陪伴另一半，讓對方的不安全感越來越重，雙方關係岌岌可危。財運蒸蒸日上，可多參考網路紅人分享的創業歷程，讓你有更周詳的創業規劃，以利創造更多收入。