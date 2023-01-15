游盈隆(資料照片，台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會提供

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2024藍綠陣營誰領風騷？台灣民意基金會今天公布即時民調，目前國民黨陣營以侯友宜領先群雄，民進黨陣營由賴清德一枝獨秀。值得注意的是，支持蘇貞昌出馬的不到6％，基金會董事長游盈隆表示，蘇人氣和光環盡失，應和內閣遲遲未總辭並改組有關。

關於2024年總統大選，台灣民意基金會今天早上發表即時民調，詢問「國民黨內目前傳出有意參選的人不少，包括朱立倫、侯友宜、趙少康和郭台銘。這四個人當中，您比較希望誰出線？」結果發現：7.9％支持朱立倫，36.7％支持侯友宜，4％支持趙少康，28.6％支持郭台銘，另有19.4％表示沒意見，3.4％不知道或拒答。

在民進黨陣營方面，外傳最可能投入總統提名的賴清德、陳建仁和蘇貞昌三人中，有57.7％支持賴，16.7％支持陳，5.9％支持蘇，17.2％沒意見，2.6％不知道或拒答。游盈隆指出，賴清德目前遙遙領先陳建仁和蘇貞昌，可以理解，因為他已經準備將近四年，早已擁有可觀支持者，而且過去一個月投入民進黨主席選舉，那是一人的選舉，獨享全國鎂光燈，尤其是在民進黨敗選後最低迷黯淡的時刻，他有救星架勢。

至於陳建仁和蘇貞昌，游盈隆認為，他們都是傳說中的可能人選，也是總統蔡英文最親密的政治夥伴，難免受蔡個人政治聲望大幅下跌的拖累。值得注意的是，蘇貞昌只獲不到6％支持，人氣和光環盡失，這應和2022民進黨敗選後蘇內閣遲遲未總辭並改組有關。

此次民調由游盈隆負責問卷設計，委託山水民意研究公司執行，訪問期間為今年1月9至11日；有效樣本1085人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。