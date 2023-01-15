歲末年終不少公司行號會辦尾牙，一名在保險公司任職的網友表示，公司高層稱今年沒賺錢，所以年終砍半，尾牙請員工吃「驚喜餐盒」，盒內裝4個麵包、一罐台啤、一個糕點和一瓶果汁，不少外縣市的職員特地包車北上參加尾牙，看到餐盒都傻眼，大家就拿著餐盒，看台上的歌手唱跳，但還好尾牙還有參加獎888元，他說「結束後我決定去吃大滷肉飯、海帶再加一顆滷蛋犒賞自己」。

原PO昨（14）日於臉書社團《匿名2公社》指出，公司高層說今年因為防疫險賠錢，所有員工的年終砍半，雖然有辦尾牙，但吃的是「驚喜餐盒」，盒內裝4個麵包、一罐台啤、一個糕點和一瓶果汁，他說最慘的是台啤還是常溫的，「內心憋屈啊！」

原PO表示，同事們坐在椅子上吃驚喜餐盒，台上歌手唱唱跳跳，但他認為自己已很幸運，因為很多外縣市的員工，特地包遊覽車上台北吃尾牙，拿到餐盒的瞬間，每個人都傻眼，他說「還好我住台北」。值得慶幸的是，尾牙最後公司有發888元參加獎，他決定餐後去吃大滷肉飯、海帶再加一顆滷蛋犒賞自己。

圖文曝光，網友紛紛留言，「沒錢請歌手幹嘛啦」、「請歌手？那還不如錢花在餐費，給大家吃好一點的」、「你還沒看過尾牙發泡麵的」、「還好沒裁員」、「我們公司連尾牙都沒辦」、「吃餐盒真的……大可不必去了，有點浪費時間」、「我比較好奇賺錢的時候是吃什麼東西」、「吃餐盒真的太扯」、「還有年終已經很爽了，因為疫情失業的，一毛年終都沒有」。

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