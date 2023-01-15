民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅等人，近日因砲口對內引起綠營支持者反彈，日前參選黨主席的副總統賴清德舉辦「向黨員報告政見發表會」，高陪同現身還因此被現場民眾狂噓下台，不過國民黨立委陳玉珍認為，賴不可能開除高，且這些不滿高的綠營支持者，最後還是會含淚投票給賴。

陳玉珍昨（14）日在網路節目《全民平評理》表示，過去自稱清廉勤政愛鄉土的民進黨，如今已被大眾調侃是貪汙黑槍埋廢土，早期創黨精神消失殆盡，高嘉瑜、王世堅等人敢出來說真話，實際上是無所畏懼的，「你如果聽民眾的聲音、聽大眾的聲音、站在百姓這邊，事實上不用畏懼你的黨。」

「我覺得最終民進黨也不會開除他們！」陳玉珍指出，目前的「炎上」聲浪，對這些人的政治生涯其實是加分，就算真被民進黨開除，也不會因此失去政治舞台，且目前在「炎上」的群眾事實上偏深綠，屬於民進黨死忠支持者，因此就算賴清德不開除高嘉瑜等人，他們最終還是會含淚投票。

主持人平秀琳聽完後馬上反問「意思是『台獨金孫』保的了高嘉瑜？」陳玉珍則強調，深綠民眾批評就讓他們批評，但賴清德為了總統大選，不可能開除高嘉瑜，否則會影響到中間選民的投票意願。