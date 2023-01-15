宋逸民所屬協會「藝起發光」自小甜甜遭換角傳言起爭議不斷，更有許多前教友出面指控協會種種內幕，對此，宋逸民昨（14）日終於不忍在臉書上直接開轟前教友醫藥記者王瑞玲，雙方便開始隔空交火，而女星李明依也在深夜發文：「謙卑反省一下自己，是真的有這麼難嗎？」

李明依昨（14）日深夜在臉書上發文「一個稱為牧者的人，一直只對媒體放話，而不願意真誠面對，已經受傷的前教友」接著她感嘆「這齣戲還不能落幕，是否你還戀棧名聲，謙卑反省一下自己，是真的有這麼難嗎？」也指出其他基督徒們「都因你一個人絆倒」最後更質問「我們還要忍耐你到幾時」，整篇文中雖未提及任何人，但從她與網友的互動中可以發現，她似乎在暗指宋逸民近日的爭議。

另外，李明依在留言區補充「我要表達的已非常清楚，既然稱為牧者，就更要有神的僕人的心，其實，基督信仰是在生活中做見證，牧者本身一直放話攻擊、喊冤⋯確實少見」，不過卻有網友留言「宋牧師的澄清是對的」，李明依則回應「妳又知道什麼是真相？」

事實上，宋逸民昨（14）日先是在臉書上反擊王瑞玲先前的所有指控，澄清協會所有帳目皆公開，而女方曾要求拿回先前繳交的奉獻金，但在教會請教會計師確認需照國稅局規定開立勞務報酬時，王瑞玲聽聞後卻回覆「不要了」，且離開教會後不只一次向教會道歉希望回到教會。

對此，王瑞玲發文回應「請一定要仔細看我們對話的簡訊！不要先殺了人，再和家屬說對不起！打人的人，還在叫救命」，更解釋當時是因為孩子在毫無頭緒的情況下被趕出教會，才請他們讓孩子回去，並不是自己要回去，另外，要求歸還奉獻金飾在轉帳後被直接趕人，「到報稅時，在你們認為你的會計師會寄給我收據，甚至久久牧者你才回我訊息說『你太忙，交給同工回覆』…這時也早已過報稅時間，我當然說『不用了』，否則你要去幫我補繳嗎？」