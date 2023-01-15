隨著企業轉型趨勢，多雲部署成主流，推升Sovereign Cloud成為企業或高度監管單位跨雲部署和數據合規性的關鍵解決方案。中華電(2412)成為台灣首家VMware Sovereign Cloud服務提供商認證之合作夥伴，期待能協助台灣企業在享有數據分析與管理等雲端運算效益的同時，也擁有在地數據運用的合規性與高信賴度。

根據VMware調查顯示 ，99%的大中華區受訪者皆認同導入多雲在企業整體營運中扮演關鍵角色，顯見多雲的興起為企業彈性營運與創新開發帶來新的轉機，即使是受到高度監管的產業也意識到需透過雲端實現應用現代化，獲得更高安全性及效率和彈性。然而，隨著數據自主意識抬頭，資料監管也成為企業面臨的一大挑戰。有鑑於此，中華電信hicloud與VMware積極合作，客戶可在VMware Sovereign Cloud框架下，享有跨雲彈性部署及快速應對法規與監管限制之多重優勢，達到簡化維運、降低風險，並兼顧數據自主與資料經濟等目標。

中華電資訊技術分公司總經理林昭陽表示，Sovereign Cloud服務於市場上的需求與重要性提升有目共賭，中華電hicloud具備豐富的混合雲架構規劃經驗，在VMware技術優勢協助下，可保障如政府機關等高監管產業客戶的機敏資料不會移轉到境外，並讓企業依需求選擇適合的產品組合，以訂閱制的方式彈性使用雲端資源，實現異地備援、韌性政府等願景。

中華電hicloud提供高彈性客製化服務，並結合VMware技術優勢，連續八年參與經濟部工業局共同供應契約雲端服務，協助政府機關、學校及企業客戶自主且合規地運用數據，確保機敏資料不離境，並儲存於指定地理區域內，讓企業依其需求選擇適合的產品組合，彈性使用雲端資源，實現異地備援、韌性政府的願景。迄今，中華電信hicloud已幫助多個政府機構、學校機關完成建置異地備援服務，未來也將持續於企業與高度監管行業之領域中耕耘，積極協助客戶完成雲端自動化管理與彈性部署，打造安全可靠的混合雲架構，強化數位韌性能力。