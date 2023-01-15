女星周迅演技精湛，是第一位集滿金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，17歲出道時便以空靈氣息和一張精緻五官打開知名度，而今年已經48歲的她，日前被網友捕捉到滑冰的模樣，凍齡美貌也隨之曝光。

從曝光中的照片可見，周迅披散著一頭烏黑頭髮，身穿寬鬆白色羽絨服，一開始是漫步在結冰的湖面上，之後正坐在冰爬犁上，用雙手握住帶硬尖的短棍在左右兩側支撐冰面前行，可看出下半身是漢服裙裝，看來仙氣飄飄，十分有氣質。此照曝出後，許多網友紛紛讚嘆：「好美」、「好優雅」、「好有氣質」、「根本仙女」

最近由她參演的電影《無名》即將上映，主演王一博正辛苦跑宣傳，梁朝偉不會參與宣傳，所以片商正因北京的首映禮在與周迅溝通，希望她能先出來撐場面。有傳聞指出這次周迅被偶遇是為新片做預熱準備。

周迅現在可謂是娛樂圈的一股清流了，如今身為娛樂經紀公司老闆的她鮮少有機會出現在大眾視野，這次被偶遇也是很意外很驚喜了。而這些年關於她的八卦新聞不多，最近一次要屬於前年被曝出與藝人卓越的戀情了。

當時他們被媒體拍到舉止親密最後同回酒店的畫面，期間二人吃飯的時候不僅互相投餵，還深情互望對方，感情相當甜蜜，而在去年年初，八卦媒體拍到周迅竟然帶著男友去見父母了，外界普遍猜測兩人感情相當穩定，紛紛給予祝福。