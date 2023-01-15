副總統賴清德與支持者擊掌、寒暄。(曹婷婷攝)

賴清德投完票後受訪向黨員喊話。(曹婷婷攝)

民進黨主席補選今天登場，副總統賴清德上午9點在台南的南都里活動中心投完票後，向黨員喊話。他說，民進黨雖在去年1126九合一選舉中失敗，但我們不能失志，他願意扛起重整民進黨旗鼓重任，敬請大家踴躍投票支持，「民進黨需要你、台灣需要你！」

賴清德細數民進黨創黨以來，帶動台灣民主發展與國家進步，他向黨員喊話，未來台灣面臨共產威權威脅，新時代使命就是守護台灣、促進民主和平發展，關鍵時刻，民進黨需要你、台灣需要你，希望能再一起肩並肩，在守護台灣的路上，成功完成使命。

被問到預估投票情形如何？賴清德說，今天天氣好，目前民進黨處境艱辛，希望黨內先進同志都能共體時艱，踴躍投票，展現團結力量，希望今年投票率能比以往來得好。現場也有支持者到場拉布條「支持賴清德守護台灣」，高呼讓賴清德選總統，守護台灣，賴清德也趨前與大家擊掌、寒暄。

賴清德今早在立委林俊憲、林宜瑾、市長黃偉哲、民進黨台南市黨部主委潘新傳等人陪同下投票。賴清德這場補選被視為邁向2024總統大位起手式，因此一定要衝高投票率。民進黨台南市黨部指出，今共開設11個投開票所，一早不少黨員出門投票，希望投票率能衝高。