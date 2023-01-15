民進黨黨主席補選今（15日）登場，行政院長蘇貞昌一早前往新莊區中港國小投票，關於全民領6000元等政策挨批大撒幣保官位，蘇貞昌回應，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」

蘇貞昌表示，身為行政院長，護國衛民德責任在身、不能打烊，一刻都不能休息，重大政策一分鐘都不能延誤，例如高階警察人事，高階警官包含六都警察局長，有些今天就要退休，不核定難道要開天窗嗎？如同捷運等重大交通路線，地方殷殷期待，朝野不分黨派都期待盡快核定，台北市長蔣萬安也呼籲對接續路線都要盡快核定，這些能慢嗎？

蘇貞昌也提及，立法院希望行政院盡快送全民共享經濟成果的特別條例，全民也等著領錢，若不及早作業，怎麼可能開春後就給全民領6000元的祝福，各種事情都可以從各方面來講，虛心受教，但請勿扭曲。

針對外界批評，蘇貞昌強調，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」大家要記住，國家是我們大家的，大家一起為國家好好思考、團結對外，各方面指教都虛心受教，但不要歪曲。