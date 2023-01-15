「出來跑，遲早要還」，但有些朋友可能不還也沒什麼關係，天蠍、射手、獅子就是這方面的代表人物，對待朋友相當慷慨，只要你肯開口，他們很少說不。如果你是上述3星座之一，建議量力而為，才不會賺了面子、丟了裡子。

天蠍座：許多人對天蠍的印象是高傲、冷酷，事實上他們外冷內熱、愛恨分明，更是念舊又重義氣的星座，「如果你對我好，我會對你更好」。雖然想當蠍子的朋友門檻不低，但只要他們認定你是朋友，遇到任何困難他們都願意出手相挺。

射手座：射手性格開朗、樂觀，喜歡享受當下，又不吝厚待朋友，而且射手金錢概念薄弱，遇到朋友有困難，很願意伸出援手。對他們來說，朋友們一起過得開心更重要，不用太計較錢財得失。

獅子座：若找獅子借錢或尋求幫助，他們幾乎不會拒絕，一方面獅子心地善良、喜歡享受被依靠的感覺，另一方面也愛面子（怕被認為小氣），所以處事大方，甚至你會不會還錢，也很少在他們的考慮範圍內。