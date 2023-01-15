三和派出所9日接獲公車司機報案請求協助，三和派出所警員柯柔伊到場後立即以流利的英文和對方溝通了解。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

搭錯車的菲律賓籍女子萊菈霓經協助順利搭上車前往台中火車站，她大讚台灣警察英文能力佳、服務態度一級棒，並開心合影留念。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

不諳中文的27歲菲律賓籍女子日前原本要到台中火車站卻搭錯車來到烏日區，車到終點她卻遲未下車，司機經一番雞同鴨講後只好求助警方協助，仍然無法溝通，無奈下只好報警請求協助，幸遇烏日分局三和派出所的女警柯柔伊，有多益800多分實力的她，也順利協助該名菲籍女子前往台中火車站。

派出所真的臥虎藏龍，三和派出所9日接獲公車司機報案請求協助，這場求助案也讓擁有多益800多分實力的柯柔伊成功做了國民外交；原來菲律賓籍女子萊菈霓來台工作，趁著休假自南屯區嶺東住處搭乘公車前往找好友，未料搭錯方向，當到達終點站時發現車上只剩下她一人，和公車司機又因一方不諳中文，一方不諳外文，雞同鴨講許久也沒交集。

三和派出所警員柯柔伊、丁培耕接獲公車司機報案後也火速趕赴現場，而柯柔伊立即以流利的英文和對方溝通了解，原來女子是要前往台中火車站並指引她應搭乘那一台公車。女子相當感謝員警協助，大讚台灣警察英文能力佳、服務態度一級棒，並開心合影留念。

警員柯柔伊喜愛英文，多益更考了中高級實力的800分。此次協助外籍人士解決困難，不僅驚艷台灣警察效率及外語能力，也對台灣警察留下美好印象，間接促進了良好的國民外交。

台中市政府警察局烏日分局分局長吳銘淵表示，新住民及外籍移工因語言不通及文化適應等問題需要他人伸出援手；呼籲民眾若遇到他們需要協助，可連絡員警協助處理。