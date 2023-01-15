台中一名社區保全得知女住戶平時僅和國小兒子同住，竟在凌晨偷偷潛入民宅企圖性侵。女住戶小美（化名）凌晨驚醒後不但被強吻襲胸還挨揍，藉由「裝死」才得到反擊的機會，在國小兒子的童言童語下才得知陌生男就是社區保全，並親手將惡狼交由警方處理。法官痛斥阿宏身為保全沒守護住戶安全還預謀作案，依加重強制性交未遂罪判4年6月，全案可上訴。

台中男子阿宏（化名）在社區擔任夜班保全，因此得知小美（化名）平時僅和一名就讀小學的兒子同住，阿宏於去年7月間凌晨酒後趁另一名值班管理員不注意時，從小美住處的浴室窗戶攀爬進入室內，並開啟浴室門企圖進入小美臥室。小美驚醒後故意大喊「老公！老公！」想藉機將人嚇跑，阿宏一聽便衝出強吻小美還狂揍她，小美挨揍後倒臥地板裝死，阿宏見她暈臥地板無力反抗後，撩起睡衣並伸手撫胸，當他伸手拉下內褲時小美馬上醒來並極力反抗，猛踹阿宏下體並反折他手指，將阿宏拉出客廳，並請兒子協助報警。

警方到場時，見小美滿頭鮮血緊抓著阿宏不放，依現行犯逮捕阿宏，小美因遭毆而腦震盪、鼻樑骨折，全身多處擦挫傷，緊急送醫。阿宏則辯稱自己是看見可疑人士才闖進小美家查看，因為屋內昏暗不知道小美是屋主，才會發生扭打。

小美在庭上還原事發當下時聲淚俱下，她表示自己念EMBA，當晚10點半才就寢，因為平時很淺眠才被驚醒，事發當下她對兒子說「家來壞人，趕快去叫管理室報警」，兒子當下因剛睡醒意識模糊還以為2人在玩，並回應「管理員就是手上抓著的這個人」，小美當下錯愕且憤怒「因為我根本不知道他是管理員，我當下就覺得更不能放過他」。

法院比對相關證詞，認定阿宏清楚小美家中居住狀況，顯示為預謀犯案，不採信阿宏辯詞，並痛斥阿宏身為保全沒守護住戶安全還預謀作案，依加重強制性交未遂罪判4年6月，可上訴。

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