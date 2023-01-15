Trying to rip the rim off 💪🏽 pic.twitter.com/w1iBkpdB0R — Boston Celtics (@celtics) January 15, 2023

東區龍頭「綠衫軍」塞爾提克15日前往夏洛特遭遇地主東區墊底黃蜂，儘管傑倫布朗持續因傷缺陣，塞爾提克仍靠塔圖33分、9籃板及6助攻，其中光在第3節包辦17分，最後以122比106逆轉擊潰黃蜂，除摘6連勝且續居東區龍頭位置，更送黃蜂吞下4連敗。

比賽才打4分鐘，已經進帳8分的懷特，卻跟隊友史馬特在場上相撞，造成他的頭部受傷退場，也讓塞爾提克軍心大亂，黃蜂趁機靠著拉梅洛鮑爾半場就摘20分，打完上半場取得66比62領先，塞爾提克半場以塔圖、布羅格登各14分最高。

但到第3節，場上完全變成看塔圖表演，他不僅接連投進三分球，更切入製造犯規，光在第3節就包辦17分，更幫助塞爾提克打出11比2逆轉攻勢，塞爾提克不僅領先到雙位數，更在末節擴大領先到17分，再也不給地主黃蜂任何反撲機會。

塞爾提克除了塔圖全能表現，布羅格登也替補轟下30分，荷福德16分、8籃板及6助攻，史馬特13分、12助攻；黃蜂仍看拉梅洛鮑爾一個人表演，他拿全隊最高31分，外加9助攻、7籃板，卻有5失誤，洛席爾21分，華盛頓14分。