大陸27歲新一代戲劇男神張新成，自從在大陸古裝電視劇《大宋少年志》、《以家人之名》等夯劇中演出後，就獲得大眾矚目，之後也開始登上綜藝節目，人氣不斷攀升，星路一片看好。而近日傳出他在錄製綜藝節目《我們的客棧》與歌手張杰比腕力時，竟當場骨折，讓所有人都嚇壞緊急將他送醫治療。

根據大陸媒體的報導，張新成在昨（14）日拍攝綜藝節目《我們的客棧》時意外受傷，緊急送往醫院治療。隨後，浙江衛視《我們的客棧》製作單位也立即在官方微博上透露「在1月14日《我們的客棧》錄製過程中，節目嘉賓張新成在“掰手腕”環節意外受傷，手臂骨折。事發後，節目組第一時間將嘉賓送至醫院，經專業醫生治療，張新成先生已回到酒店休息。接下來，節目組將全程陪同張新成先生的治療，直至康復。非常感謝張新成先生及其團隊的理解與包容，向張新成先生表達誠摯的歉意！」

張新成的工作室之後也發文，「本哥在節目錄製期間，意外手臂受傷，已於第一時間送醫治療。現已無大礙，請大家不要擔心」。但他即使發文報平安，仍吸引大批粉絲湧入關心傷勢。因為許多人都想起4年前高以翔在錄《追我吧》猝逝的電視台也是浙江衛視，讓外界掀起不好的回憶，紛紛督促浙江衛視做好安全管理，不要再讓參加錄影的藝人出事。