隨著疫情趨緩，香港西九龍高鐵站15日恢復營運，首階段提供往返福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。而復運初期每天「北上南下」各有5000名額限制，當局指會視復運後的情況，檢視是否有空間增加售票數量，在適當時候恢復長途路線。

香港東網報導，今日首班往大陸的班次為G5624，早上7時03分往深圳北，旅客提早到站等候出發。港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培、香港客運服務總監楊美珍等港鐵代表向準備出發的乘客派發復運紀念品。由於是雙向復運，本港首班從內地抵港的班列車，約在早上7時40分抵達西九高鐵站。

香港市民黃先生表示，會坐首班列車到深圳北「飲早茶」，指疫情前經常到大陸長線旅行，藉今日復運回大陸感受氣氛，隨即回港；另有不少大陸人士選擇乘坐高鐵回鄉，指申報通關尚算順利。另有旅客在自助通道未能成功入閘，經職員帶領到輔助通道過關。

有鐵道迷謝先生表示，此行特地往深圳一日遊，認為疫情3年後，高鐵重開別具意義，他更是一身中國大陸鐵路職員制服打扮；並指現時車票已使用電子票，故特意憑證報銷，代替票據以為留念。他還說，平時有使用大陸「12306」購票系統，購票流程沒問題，並強調之前錯過高鐵在港通車，專程來感受此次復運。