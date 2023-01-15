前NBA中鋒坎特（Enes Kanter Freedom）不只無球可打，現在也回不了家鄉土耳其了，外媒《Turkish Minute》報導，坎特被土耳其內政部列為通緝犯與恐怖分子，指控他是某個恐怖團體的成員，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）更發出1000萬里拉的懸賞，鼓動全民將坎特繩之以法（新台幣1611萬）。

坎特表示，他並不是唯一被懸賞緝拿的「恐怖分子」，還有許多記者、學者、運動員、社運人士、教育人士被放入黑名單，「他們因為土耳其政府的命令而有性命之虞。」坎特的父親曾被土國政府關進大牢，坎特對抗總統艾爾多安超過10年，批評艾爾多安是獨裁者與「當代的希特勒」。

「因為我擁有發聲平台，不管我去哪裡說了什麼，土耳其政府都極為痛恨，他們終於受不了，決定不計一切要讓我閉嘴。」雖然近年成為美國公民，坎特仍擔憂自己的生命安全，過去只有土耳其情報局在追捕他，現在恐怕土耳其人民都貪圖獎金而要捉拿他。

坎特更不會因此閉上嘴，他持續為自己的理念發聲，同時愈來愈向美國右翼靠攏。湖人球星詹姆斯（LeBron James）先前在自己的節目預告片發出疑似批評美國的言論，坎特推文攻擊詹姆斯，叫他不爽就滾出美國，不要把民主自由視為理所當然。