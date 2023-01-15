就算來到印地安納客場，灰熊15日仍然發揮強大戰力，靠著貝恩單場投進5顆三分球，貢獻全隊最高25分，莫蘭特也有23分、10助攻，終場130比112輕取地主溜馬，勇奪最近的9連勝，目前戰績29勝13敗，也重新追上金塊並列西區龍頭。

儘管包含莫蘭特、傑倫傑克生、亞當斯等灰熊主力上半場很快陷入犯規危機，灰熊仍然靠著上半場結束前一波14比2猛攻，轉眼擴大領先差距到19分，打完上半場，續以68比52領先地主溜馬，莫蘭特半場13分、6助攻，表現依舊亮眼。

來到下半場，莫蘭特與貝恩的火力，很快就幫助灰熊擴大領先到20分以上，也讓比賽很快就進入垃圾時間，因為灰熊末節幾乎全用替補上陣，可是身為地主的溜馬，還是怎樣都無法真正縮小差距，只能眼見吞下3連敗的結局逐漸到來。

灰熊不僅莫蘭特與貝恩飆分，阿達馬也替補拿下17分，席耶威廉斯13分，克拉克11分，亞當斯全場投4中4、2罰全進，貢獻10分、9籃板；溜馬以替補射手杜阿特25分最高，馬圖林16分，麥克康奈13分、11助攻8籃板，艾塞亞傑克生12分、7籃板。