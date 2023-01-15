近年熱門的「先買後付」(Buy Now Pay Later；BNPL)，憑藉著便利、彈性與安全的特性，已使台灣民眾支付行為產生轉變。根據先買後付品牌「AFTEE先享後付」發佈的《2022年台灣BNPL使用行為大調查》數據，和去年相較，台灣民眾BNPL使用率成長超過3倍，且有80％的消費者偏好「一次性小額還款」模式。此外，近7成民眾在了解BNPL的服務機制後，認為BNPL服務商若提供「客製化額度的機制」有助於營造安全與便利兼具的消費支付環境。

在後疫情時代中，AFTEE先享後付觀察到，不只更加推動了全民網購習慣的普及，對部分年齡層的網購市場、相關行為也產生了影響。調查發現，年齡落在3、40歲的Y世代，相較於其他世代，在後疫情時代的網購比例為成長幅度最高者；而資策會調查也顯示，46到57歲的X世代，在今年的電商節慶中，是最具消費力、響應程度最高，甚至成為新生代網購主力客群。

而這次調查數據也同步發現，2022年整體BNPL使用者相較去年已有高達3倍的成長，其中成長幅度最大的部分即是X、Y世代中的31至55歲族群、甚至佔了使用者比例的72％。

本次調查也指出，在眾多使用過先買後付的消費者中，20到40歲年齡層用戶分布平均，而30至40歲世代比例較高、更是最擁抱BNPL的族群，而BNPL所創造的「安全性」、「彈性」、「便利性」即是吸引使用的主因。此外，AFTEE先享後付內部數據也顯示，31至55歲區間的使用者，2022年相比去年亦有顯著成長，這也應證了BNPL所具備的特性，高度符合中壯族群的支付需求，BNPL並不只是年輕世代的專利。

此外，觀察「網購詐騙偵測數量」已連續兩年蟬聯台灣所有網路詐騙類型中的第一名，也影響許多消費者近年在進行網路購物的相關支付行為時，「個資安全」成了關鍵的考量主因。AFTEE先享後付透過調查即發現，有近50％的消費者就是看中BNPL不用提供過多資料、可有效減少個資外洩風險的特性，在未來有意願嘗試以BNPL進行付款。

調查結果指出，約有3成的使用者認為，BNPL「可延遲付款」的特色是促使他們使用BNPL的主因，但在針對後續還款行為的調查中，「一次性小額還款」的使用比例最高，此一比例甚至高達80％，代表使用者在享受BNPL所創造的「彈性資金應用」之便利同時，仍具高度的還款風險意識，盡可能透過單次付款完畢，以避免「債滾債」的財務危機。