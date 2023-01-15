據微信公眾號「濰坊發佈」14日晚間消息，山東省、濰坊市聯合調查組發佈聲明，針對雷丁汽車集團創始人實名舉報濰坊市昌樂縣委主要負責人一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。

另據微信公眾號「雷丁汽車集團」稍早在14日下午發佈署名「雷丁汽車創始人李國欣」針對濰坊市昌樂縣委書記王驍的實名舉報。該舉報信指稱，昌樂縣現任縣委書記王驍為彰顯個人政績，讓經濟運行的成績單更好看，以求獲得提拔重用，自2022年3月起，逼迫雷丁等當地大企業虛報企業工業與銷售產值數百億元（人民幣，下同）。

這導致2022年雷丁汽車集團在當地共上報工業和銷售產值67.28億元，但財務資料顯示企業實數據為20.45億元，企業按照王驍要求累計虛報46.83億元。

根據澎湃新聞引述公開資料顯示，王驍為漢族男性、1971年7月生，曾任濟寧市兗州區委副書記、區長，從2021年12月任昌樂縣委書記。

據雷丁汽車集團介紹，該公司始建於2008年，現為一家集汽車整車、動力總成和關鍵零部件設計、研發、生產、銷售和汽車服務貿易、綜合出行服務於一體的科技創新汽車企業，旗下擁有雷丁、野馬、秦星三大汽車品牌，在山東濰坊、四川成都、四川綿陽、陝西咸陽等地建有整車生產基地、造型設計和工程研發中心。