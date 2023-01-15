今天是民進黨主席補選日，前桃園市長鄭文燦返回故鄉八德完成投票，外傳鄭文燦接任副閣揆聲浪高，選後動作頻頻惹黨內蘇系不滿，對此鄭文燦強調「與蘇貞昌互動很好！」不需要見縫插針。

鄭文燦表示，對於未來的人事布局，相信黨內會做很充分的考慮，如何穩定政局、開創新局，讓人民產業都有感，應該很快就有決定，不論擔任黨職、公職，民進黨人的共同特色就是有相同價值，這才能凝聚在一起，我們是同一個團隊，都希望讓台灣更好。

「我跟蘇院長互動很好！」鄭文燦直呼，自己跟蘇貞昌的幕僚有長期的感情，立委蘇巧慧也曾說過不需要見縫插針、酸言酸語，民進黨人就是個團隊，內部可以大鳴大放、有民主的討論，對外則是一致，讓民主的力量更大。

鄭文燦說，蘇貞昌領導的內閣團隊現在正進行總預算審查後的收尾階段，也提出如何促進經濟的韌性，經濟成果全民共享，發放6000元的津貼是要特別照顧人民和產業，這對於疫情後的復甦有幫助，也能顯現出蘇內閣的特色，4年成績也是面對新的變局裡面非常重要的成果，這些成果應該被肯定。